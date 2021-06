Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung, zwei Verletzte

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer und erheblich beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstag bei Heiligenstadt. Ein 34-jähriger Mann befuhr gegen 17.55 Uhr mit seinem Mercedes die Landstraße von Flinsberg in Richtung Kalteneber. An der Kreuzung zur Landstraße 2022 kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda, dessen 43-jähriger Fahrer in Richtung Bernterode unterwegs war. Beide Autofahrer mussten im Krankenhaus behandelt werden, die Autos wurden abgeschleppt. Nach knapp zwei Stunden war die Strecke wieder frei befahrbar.

