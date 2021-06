Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Rad?

Sondershausen (ots)

Die Polizei in Sondershausen sucht den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein auffälliges und hochwertiges Rad der Marke Alutech Fanes in schwarz pink. Bislang wurde das Rad nicht als gestohlen gemeldet. Wer erkennt das Rad und kann Hinweise zum Eigentümer geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer, 03632/6610

