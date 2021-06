Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike bei Garageneinbruch gestohlen

Leinefelde (ots)

In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage in der Beethovenstraße ein. In der Garage erbeuteten sie ein E-Bike im Wert von mindestens 2900 Euro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell