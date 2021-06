Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw nach Zusammenstoß mit Sattelzug nur noch Totalschaden

Nordhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 bei Nordhausen kam es am Dienstagmorgen nach einem Unfall zu Verkehrsbehinderungen. Ein VW Caddy mit Anhänger befuhr gegen 9.35 Uhr den Steinbrücker Weg in Richtung B 4, Steinbrücken. Beim Passieren der Bundesstraße kollidierte der Caddy mit einem Sattelzug, der die Bundesstraße aus Richtung Nordhausen befuhr. Am Caddy entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der 80-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Am Sattelzug entstand leichter Sachschaden, dessen 37-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle war kurzzeitig voll gesperrt. Nach einer knappen Stunde war die Straße wieder frei.

