Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann im Baumgarten attackiert

Bad Langensalza (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstag, gegen 8.45 Uhr, im Aboretum, einem Baumgarten, ereignet hat. Ein 20-jähriger Mann war dort gerade mit Pflanzarbeiten beschäftigt, als er von zwei unbekannten Männern angepöbelt wurde. Sie sollen ihn beleidigt haben, im Anschluss entleerten sie seinen Rucksack und die Brotbüchse. Dann schlugen sie auf das Opfer ein, dass dabei seine Brille verlor. Danach sollen Beide durch die Baumgartenanlage gelaufen sein und ein neu bepflanztes Beet mit Blumen zertrampelt haben. Der 20-Jährige sprach eine Zeugin an, die die Polizei verständigte. Bei Eintreffen der Polizisten war das Opfer noch völlig verängstigt und zitterte. Die Täter waren ungepflegt und trugen Sonnenbrillen. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen melden sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310.

