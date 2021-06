Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Flüssigkeit in der Ebra sorgt für Großeinsatz

Dingelstädt (ots)

Am Montagnachmittag musste die Hauptstraße in Kreuzebra für knapp 2,5 Stunden gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, da im Flüsschen Ebra eine milchige Flüssigkeit entdeckt worden war. Noch am Nachmittag wurden Wasserproben entnommen und untersucht, Mitarbeiter der zuständigen Behörde kamen vor Ort. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass es sich um wasserlösliche Farbe oder Schlemmkreide gehandelt hat. Eine Gefährdung für die Umwelt lag nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung wurden aufgenommen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

