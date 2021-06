Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet

Sondershausen (ots)

Am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, beabsichtigten Polizisten, im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in der Hospitalstraße, einen VW Caddy zu kontrollieren. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Auf einem Feldweg konnte das Fahrzeug schließlich entkommen. Im Laufe der Nacht entdeckten die Beamten dann den zuvor geflüchteten Caddy, geparkt, in der Hospitalstraße. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sondershausen unter 03632/6610 zu melden.

