Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Mopedfahrerin kollidiert

Ferna (ots)

Eine 18-jährige Jugendliche befuhr am Montagabend, gegen 21.50 Uhr, die Bundesstraße 247 in Ferna. An der Einmündung zur Bahnhofstraße kollidierte sie mit einem VW Golf, dessen 60-jähriger Fahrer die vorfahrtsberechtigte Mopedfahrerin übersehen hatte. Die 18-Jährige stürzte und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr in Ferna rückte aus, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen.

