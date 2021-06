Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche drohen mit Messer

Leinefelde (ots)

Zwei Jugendliche sollen am Montagabend auf dem Gelände des ehemaligen Milchhofes in der Birkunger Straße einen Mann bedroht haben. Der 61-Jährige hielt sich gegen 22.30 Uhr auf dem Gelände auf, als er auf die Beiden aufmerksam wurde. In der Annahme, sie wollen in die Lagerräume einbrechen, hielt er einen der Jugendlichen fest. Der Zweite soll daraufhin ein Messer gezogen und dem Mann gedroht haben. Die Jugendlichen konnten noch vor Eintreffen der Polizei entkommen. Gegen sie wird nun wegen versuchten Einbruch und Bedrohung ermittelt.

