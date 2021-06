Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto abgebrannt, Brandursache unklar

Leinefelde (ots)

Am Montagabend, gegen 22.55 Uhr, ging in der Konrad-Martin-Straße ein geparkter Skoda Kamiq in Flammen auf. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Drei weitere geparkte Autos, ein Hyundai, ein VW Golf und ein VW Polo, wurden durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 35000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getroffen werden. Laut Zeugen gab es unmittelbar vor dem Feuer einen lauten Knall. Eine Straftat kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Der Skoda wurde sichergestellt. Ihn wird die Kriminalpolizei kriminaltechnisch untersuchen. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell