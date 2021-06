Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Nordhausen (ots)

Unbekannte warfen in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eines Kleintransporters ein, der in der Helmestraße vor einem Küchenstudio geparkt war. Der oder die Täter erbeuteten Werkzeug im Wert von mindestens 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

