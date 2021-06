Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Werkzeug aus Umbau

Nordhausen (ots)

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher am zurückliegenden Wochenende in der Rothenburgstraße abgesehen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in ein Gebäude, das derzeit umgebaut wird. Mit Werkzeug im Wert von mindestens 2700 Euro verschwanden der oder die Täter.

