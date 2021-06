Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoaufbrüche am Wochenende

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen am zurückliegenden Wochenende in ein Fahrzeug ein, das auf dem Gelände des Bauhofes in der Eisenacher Landstraße abgestellt war. Mit einem Transmitter und der Batterie verschwanden der oder die Täter. Auch in Wendehausen, in der Scharfloher Straße, auf einem Wirtschaftsweg brachen Unbekannte ein Baufahrzeug auf. Hier stahlen sie eine Tankkarte, die Batterie und eine noch unbekannte Menge an Diesel. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich. Ob beide Taten zusammenhängen, muss nun ermittelt werden.

