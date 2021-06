Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umgekippter Kieskipper führt zu Verkehrsbehinderungen

Ringleben (ots)

Immer wieder kam es am Montagvormittag zu Behinderungen auf der Landstraße 1172 bei Ringleben. Gegen 6.50 war zwischen Ringleben und Schönfeld ein mit Kies beladener Kipper, aus bisher noch ungeklärter Ursache, von der Straße abgekommen und zur Seite gefallen. Der 42-jährige Fahrer konnte sich selber befreien und musste zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich sickerten, kamen Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde und der Thüringer Straßenwartungs-und Instandhaltung vor Ort. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße wieder gesperrt werden. Kurz nach 11 Uhr konnte die Straße freigegeben werden. Am Nachmittag wird an der Unfallstelle eine Bauampel aufgestellt und der Verkehr wechselseitig an der Stelle vorbeigeführt. Es müssen ca. 2 Quadratmeter Erde abgetragen werden. Insgesamt wird der Schaden auf mindestens 50000 Euro geschätzt.

