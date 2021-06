Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Brand in Gartenlaube - Straftat kann ausgeschlossen werden

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag kam ein Brandsachverständiger am Brandort in Nordhausen, Charleville-Mezieres-Straße zum Einsatz. Gemeinsam mit den Spezialisten der Kriminalpolizei erfolgte eine erneute Brandortbesichtigung. Hiernach gehen die Ermittler von einem Unglück aus und schließen eine Straftat aus. Bei dem Brandopfer handelt es sich vermutlich um den 72-jährigen Besitzer. Eine zweifelsfreie Identifizierung kann erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung erfolgen.

