Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf Werkzeug hatten es Diebe in der Nacht am Ammerberg abgesehen. Sie brachen einen Baucontainer auf, stahlen einen Trennschleifer und einen Akkuschrauber. Um an den Container zu gelangen, wurde eine Rüttelplatte verschoben. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell