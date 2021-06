Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Werkzeugkoffer aus Transporter gestohlen

Mühlhausen (ots)

An einem geparkten VW T 6 schlugen Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Seitenscheibe ein. Der Transporter war in der Altenburgstraße geparkt. Der oder die Täter erbeuteten mehrere Werkzeugkoffer. Der Schaden wird auf über 30000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertgegenstände offen und sichtbar in einem geparkten Fahrzeug liegen zu lassen.

