Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen, Laptop gestohlen

Büttstedt (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag, in der Hauptstraße, die Seitenscheibe eines geparkten VW Caddy ein. Aus dem Fahrzeug erbeuteten der oder die Täter einen Laptop. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, entgegen.

