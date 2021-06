Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Bäckerei

Ellrich (ots)

Einbrecher in einer Bäckerei eines Supermarktes in Ellrich in der Nacht zu Freitag. Ein Lieferant entdeckte gegen 2.30 Uhr die offene Tür zur Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt Am Auwald. Die alarmierten Polizisten bestätigten letztendlich die aufgebrochene Eingangstür. Der oder die Täter erbeuteten zwar nur einen dreistelligen Bargeldbetrag, richteten aber einen Sachschaden von mindestens 4000 Euro an.

