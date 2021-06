Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Schuh oder kennt dessen Träger - Ergänzung zum Räuber im Einkaufsmarkt

Nordhausen (ots)

Wie die Polizei Nordhausen bereits am 27. Mai berichtete, hat ein rabiater Ladendieb an diesem Donnerstagvormittag bei seiner Flucht einen 28-jährigen Mitarbeiter des Einkaufmarktes am Darrweg verletzt. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der bei der Flucht verloren gegangene Schuh wird veröffentlicht, um Hinweis auf den bislang unbekannten Täter zu erlangen. Wer erkennt den abgebildeten Schuh oder weiß, wer diesen Schuh bis zum 27. Mai getragen hat? Ist jemanden aufgefallen, dass nach dem 27. Mai so ein Schuhpaar bei jemanden nicht mehr getragen wurde? Hinweis nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

