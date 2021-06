Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten

Sundhausen bei Bad Langensalza (ots)

Am Nachmittag des 03.06.2021 fuhr eine 39-jährige Frau aus Bad Langensalza mit ihrem Pkw aus Sundhausen kommend in Richtung Nägelstedt.

Am Sundhäuser Kreuz übersah die Fahrerin des Pkw VW einen Pkw Skoda, welcher aus Richtung Bad Langensalza kommend in Richtung Klettstedt fuhr, und missachtete die Vorfahrt der 74-jährigen Skoda-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche sich im weiteren Verlauf beide überschlugen.

Durch den Unfall wurden sowohl die VW-Fahrerin, als auch ihr sieben Monate altes Kind, sowie beide Insassen des Pkw Skoda schwer verletzt. Der 31-jährige Beifahrer des Skoda wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die übrigen Verletzten wurden per Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 25.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die L3176 voll gesperrt werden.

