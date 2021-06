Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzung zum Brand einer Gartenlaube

Nordhausen (ots)

Am Mittag kam es in der Charleville-Mezieres-Straße zum Brand einer Gartenlaube. Das Gebäude brannte komplett ab. Nach wie vor können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft hat einen Brandsachverständigen beauftragt, der in die weitere Untersuchung mit eingebunden wird. Am Freitag erfolgt eine neuerliche Brandortbegehung und Spurensicherung. Auch die Identität der Leiche ist noch nicht geklärt.

