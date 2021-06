Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Baustelle

Nordhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag Zutritt über eine Baustelle in das Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Landgrabenstraße. Vom Parkdeck stahlen sie eine Solarpumpe im Wert von mindestens 1000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

