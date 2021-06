Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Kreuzung

Reinsdorf (ots)

Mindestens 6000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Reinsdorf. Gegen 8.40 Uhr befuhr ein 42-jähriger Autofahrer mit seinem Renault Traffic die Landstraße zwischen Nausitz und Reinsdorf. An der Kreuzung zur B 86 in Reinsdorf beabsichtigte er die Bundesstraße in Richtung Hauptstraße zu queren. Hierbei kollidierte er mit dem Hyundai einer 40-Jährigen, die auf der Bundesstraße in Richtung Artern unterwegs war. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

