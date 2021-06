Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Heldrungen (ots)

In der Thomas-Müntzer-Straße kontrollierten Polizisten in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer. Am Clio des 25-jährigen Fahrers waren entstempelte Kennzeichen angebracht. Der Mann musste sein Auto stehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

