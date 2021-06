Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Steuer

Großwechsungen (ots)

Mit über 1,95 Promille Alkohol, so zumindest das Ergebnis eines Atemalkoholtests, war eine 56-jährige Autofahrerin am Mittwochabend im Landkreis Nordhausen unterwegs. Ein Zeuge hatte gegen 20.30 Uhr die Polizei über einen Ford Fiesta in Großwechsungen informiert, der in Schlangenlinien und sehr zügig fuhr. In einer Bushaltestelle in Hesserode stoppte der Fiesta, die Polizisten konnten die Frau kontrollieren. Sie hatte die Autobahn 38 an der Anschlussstelle Großwechsungen verlassen und geriet in einer Kurve gegen die Mittelleitplanke. Anstatt dort auf die Polizei zu warten, fuhr sie bis zur Bushaltestelle weiter. Die Frau aus dem Landkreis Höxter musste mit zur Blutentnahme, ihren Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An der Mittelleitplanke entstand kein sichtbarer Schaden. Die Frau blieb unverletzt.

