Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in der Gärtnerei

Nordhausen (ots)

Unbekannte zerschnitten in der Nacht zu Mittwoch den Stacheldrahtzaun einer Gärtnerei am Stresemannring. Gestohlen haben der oder die Täter nichts. Zur Höhe des Sachschadens sind noch keine Angaben möglich. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

