Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtigen schnell ermittelt

Mühlhausen (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer beschädigte am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, mit seinem Touareg auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße einen Poller. Anstatt den Unfall zu melden, sammelte er abgefallene Fahrzeugteile ein und verschwand. Zeugen notierten sich das Kennzeichen, so dass der Unfallfahrer schnell ermittelt war. Noch am Abend klingelten Polizisten bei dem Mann. Er musste mit zur Blutentnahme, da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Test ergab über 0,4 Promille. Der Rentner muss sich nun wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell