Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinbus übersehen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 21.10 Uhr, wollte ein 31-jähriger Autofahrer mit seinem VW Bora vom Tankstellengelände in der Kasseler Landstraße nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Kleinbus einer 50-Jährigen, die in Richtung Werther unterwegs war. Beide Autos wurden beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell