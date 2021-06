Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Sonnenstein (ots)

Leichte Verletzungen trug ein 17-jähriger Jugendlicher am Dienstag bei einem Unfall in Jützenbach davon. Er befuhr mit seinem Motorrad gegen 16 Uhr, vorfahrtsberechtigt, die Jützenbacher Straße, als er an der Einmündung zur Himmeltalstraße mit einem VW Golf kollidierte. Der 70-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell