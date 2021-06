Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Sollstedt (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Halle-Kasseler-Straße verletzt. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 55-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi A4 die Straße in Sollstedt aus Richtung Niedergebra, als ein Kind über einen Grünstreifen vom Gehweg auf die Fahrbahn lief. Dort wurde das 6-jährige Mädchen seitlich vom PKW erfasst und kam zu Fall. Der vor Ort eingetroffene Notarzt diagnostizierte glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen und das Kind kam mit dem Rettungswagen in Südharzklinikum. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls vorsorglich zum Unfallort gerufen, kam aber nicht zum Einsatz. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt und am Auto entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell