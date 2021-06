Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Großrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Langensalza (ots)

Ein Großrollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen schwer verletzt. Der 40-jährige Geschädigte war mit seinem Großroller Suzuki Burgman gegen 05.40 Uhr auf der Eisenacher Straße aus Richtung Kreisverkehr Auffahrt B 247 in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Ein 39-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Smart aus Richtung Sülzberg kommend, nach links auf die Eisenacher Straße in Richtung Ortsausgang / B 247 auffahren. Nach bisherigen Ermittlungen übersah er dabei vermutlich den vorfahrtsberechtigten Suzuki-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 40-jährige wurde dabei schwerstverletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus verbracht. Sein Großroller wurde total beschädigt. Der Smart-Fahrer blieb unverletzt und an seinem Fahrzeug entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge mittels Abschleppunternehmen geborgen wurden. Nach über einer Stunde war die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell