Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Grundstück eines Möbelhauses in der Halleschen Straße einen Transporter aufgebrochen. In der Zeit von Montag 17.00 bis Dienstag 06.30 Uhr haben die Täter die Scheibe der Fahrertür zerstört und das an der Laderampe geparkte Fahrzeug geöffnet. Sie stahlen aus dem Transporter Werkzeug im Wert von rund 1.000,- Euro. Ob dieser Diebstahl mit dem Aufbruch eines Transporters an einem Möbelhaus in der Bochumer Straße vom Wochenende in Verbindung stehen könnte, wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell