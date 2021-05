Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoteile ausgebaut und gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem Diebstahl von Autoteilen in Heiligenstadt sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Dienstag, 27. zu Mittwoch 28. April, bauten Unbekannte in der Dingelstädter Straße auf dem Gelände einer Autoaufbereitung diverse Autoteile von einem abgestellten Mercedes C-Klasse, T-Modell, ab. Neben der Frontklappe, dem Stoßfänger vorn inklusive Scheinwerfer und Kühlergitter, linker und rechter Kotflügel vorn, allen vier Türen, die komplette Heckklappe, dem Stoßfänger hinten mit Heckleuchten bauten die Unbekannten auch den Fahrer- und Beifahrersitz sowie die Rücksitzbank aus. Die Täter konnten mit den ausgebauten Teilen unerkannt entkommen und hinterließen einen Schaden von ca. 17000 Euro. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind in den Tagen vor dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Autoaufbereitung in der Dingelstädter Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

