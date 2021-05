Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestürzter Radler gibt Rätsel auf, Zeugen gesucht

Rodeberg (ots)

Noch ist unklar, wie sich ein Unfall am Sonntag in Rodeberg ereignet hat. Zeugen fanden gegen 12.25 Uhr einen gestürzten Radfahrer auf der Landstraße 1003. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und konnte sich bislang noch nicht an den Unfallhergang erinnern. Der Mann war mit seinem Rennrad zwischen Struth und Kloster Zella unterwegs. Dabei muss er gestürzt sein. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wem ist der Mann auf seinem weißen Rennrad vor dem Unfall aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 0301/4510, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell