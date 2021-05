Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt

Kyffhäuserland (ots)

Ein 37-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei Kelbra. Der Mann war in Richtung Kelbra unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanke rutschte. Er hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Seine Maschine und die Schutzplanke wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell