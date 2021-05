Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer vom Fahrrad gesucht

Nordhausen (ots)

Bereits am späten Abend des 12. Mai diesen Jahres, wurde in der Köllingstraße ein Trekkingrad aufgefunden. Das rote Bike der Marke Peugeot wurde durch aufmerksame Passanten auf dem Fußweg in der Köllingstraße entdeckt und der Polizei gemeldet. Diese stellte das Rad sicher. Die bisher geführten Ermittlungen führten nicht zur Bekanntmachung des Eigentümers. Wer erkennt auf dem Bild sein Fahrrad wieder? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell