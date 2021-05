Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021 informierte ein 32 jähriger Mann nachmittags die Polizei daüber, dass in sein Gartenhaus in einer Gartenanlage in Mühlhausen, Im Flarchen eingebrochen worden ist. Es soll eine Fensterscheibe beschädigt sein.

Das Gartengrundstück ist nach allen Seiten hin umfriedet. Im Garten hatte der Mitteiler ein Gartenhaus in Holzbauweise errichtet. Dort war durch den/die Täter ein Fenster mittels unbekanntem Werkzeug beschädigt worden. Somit war das Fenster über den innenliegenden Griff zu öffnen und der/die Täter konnten das Gartenhaus mittels Durchsteigen des Fensters betreten. Aus dem Gartenhaus wurden anschließend zwei Elektro-Werkzeuge entwendet. Dabei handelt es sich um eine Benzin-Kettensäge "Makita" (Koffer) und eine Trennjäger "Makita" und zwei Akkus. Der Wert der Werkzeuge wurde mit 600 Euro angegeben. Der Schaden (beschädigte Fensterscheibe) wurde auf ca. 200,- EUR geschätzt.

