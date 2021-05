Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bleicherode (ots)

Während der Verkehrsüberwachung am Samstagvormittag wurde der 30jährige Fahrer eines Pkw VW in Bleicherode kontrolliert. Er schilderte den Beamten, einen Führerschein zu besitzen, diesen aber nicht mitzuführen. In der weiteren Folge zeigte er einen europäischen Führerschein als Foto in seinem Smartphone vor. Eine Recherche ergab, dass der aus Bleicherode stammende Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell