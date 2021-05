Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in eine Gartenlaube am Gesundbrunnen in Nordhausen eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten aus dieser mehrere SoftAir Waffen, Messer, Fahrradteile und eine Kettensäge. Den Wert der Beute schätzt der Geschädigte auf zirka 1000 EUR. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 EUR. Die von den Tätern hinterlassenen Spuren konnten durch das eingesetzte Streifen-Team umfangreich gesichert werden.

