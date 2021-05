Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickdiebstahl im Supermarkt

Bleicherode (ots)

Eine 60jährige Frau wurde am Freitag gegen 13:30 Uhr während des Einkaufs in einem Supermarkt von zwei ausländischen Frauen angesprochen und in der weiteren Folge in Gespräch verwickelt. Während der freundlichen Unterhaltung gelang es einer der Frauen, das Portmonee der 60jährigen zu entwenden. Sie bemerkte es erst später an der Kasse. Die beiden ausländischen Frauen waren zu diesem Zeitpunkt längst über alle Berge. Wie sich später herausstellte, wurde die im Portmonee befindliche ec-Karte dazu genutzt, 1000 EUR vom Konto der 60jährigen abzuheben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell