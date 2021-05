Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Harztor, Ilfeld (ots)

Über einen Diebstahl von zwei eBikes in Ilfeld wurde die Polizei am Samstagnachmittag informiert. Während einer Radtour machten die beiden Geschädigten Rast und schlossen dazu beide eBikes an. Als sie zurückkamen, stellten sie den Diebstahl fest. Eigene Ermittlungen führten zum raschen Auffinden des 10000 EUR teuren Diebesgutes. Bei dem Täter handelte es sich um einen 28jährigen - ehemals aus Ilfeld stammenden - Mann, der im Übrigen wegen solcher Delikte einschlägig polizeibekannt ist. Er führte die Geschädigten zu den eBikes. Erst im Anschluss wurde die Polizei verständigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell