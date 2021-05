Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Nordhausen (ots)

Ebenfalls in der Nacht von Freitag zu Samstag suchten unbekannte Täter die Kurt-Wein-Straße heim. Dort entwendeten sie ein vor der Nummer 29 stehendes Kleinkraftrad, indem sie zunächst das Lenkerschloss "knackten", um das Kleinkraftrad in der weiteren Folge wegschieben zu können. Vermutlich ging den Tätern bereits am nahegelegenen Einkaufsmarkt "die Luft" aus. Das Kleinkraftrad wurde dort zurückgelassen. Wenn sich der 18jährige Geschädigte auch freut, sein Fahrzeug zurückzuhaben, muss er nun Lenkerschloss und Blinker ersetzen lassen. Im Übrigen half der Vater des Geschädigten dabei, das Kleinkraftrad wiederzufinden. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank.

