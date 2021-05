Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Am Freitag dem 28.05.2021 gegen 11:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Birkunger Straße in Leinefelde die Fahrer zweier E-Bikes. Dabei wurden an dem einen Bike erhebliche bauliche Veränderungen festgestellt. Nach Angaben des Fahrer waren dadurch Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h möglich. Durch die Veränderungen änderten sich die Vorrau8ssetzungen zum Führen des Fahrzeugs. Den nun erforderlichen Führerschein konnte der Fahrer ebensowenig vorlegen wie den Nachweis der Versicherung. Weiterhin verlief ein beim Fahrer durchgeführter Test positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ihm wurde darauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Am 29.05.2021 gegen 12:50 Uhr kaufte die 59 jährige Geschädigte in einem Einkaufsmarkt in der Oststraße in Heiligenstadt ein. Dabei legte sie ihre Tasche samt Geldbörse in den Einkaufswagen.In einem unbeobachteten Moment entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld aus der Tasche.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell