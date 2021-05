Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, dem 29.05.2021 gegen 08:50 Uhr versuchte der Fahrer eines PKW VW im Burgweg in Beuren rückwärts auszuparken. Dabei stieß er gegen einen, hinter ihm stehenden PKW Suzuki. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden in Höhe von je 1500EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Am Freitag dem 28.05.2021 gegen 14:15 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW Ford in Leinefelde von der Lisztstraße in den Kreisverkehr an der Birkunger Straße einzufahren. Dabei mißachtete er, den bereits im Kreisverkehr befindlichen PKW VW und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500EUR.

Am Freitag dem 28.05.2021 gegen 12:30 Uhr befuhren der Fahrer eiones PKW VW und die Fahrerin eines PKW Mercedes die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Kallmerode. Als der Fahrer des VW verkehrsbedingt abbremsen mußte bemerkte das die Fahrerin des Mercedes zu spät und fuhr auf den VW auf.Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR.

