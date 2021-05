Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Ichstedt (ots)

Am 29.05.2021 gegen 19:50 Uhr befuhr eine 73-jährige Dame mit ihrem Fahrrad zusammen mit ihrer 52-jährigen Tochter den Wirtschaftsweg zwischen Tilleda und Ichstedt. Sie wurden von einem 32-jährigen Mann in einem Peugeot mit Anhänger mit mäßiger Geschwindigkeit überholt. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam hierbei die 73-jährige zu Fall und verletzte sich derart, dass sie schwerverletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfall wurde durch Polizeibeamte aufgenommen, die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfallhergangs dauern weiter an.

