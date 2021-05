Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebstahl alkoholischer Getränke und Taschendiebstähle

Sondershausen / Bad Frankenhausen (ots)

Am 28.05.2021 gegen 15:15 Uhr konnte in einem Supermarkt in Sondershausen eine 43-jährige männliche Person durch den Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie erhebliche Mengen alkoholischer Getränke entwendet wurden. Die Person konnte durch den Ladendetektiv gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er Waren im Wert von über 100,- EUR in eine zuvor präparierte Jacke gesteckt hatte. Weiterhin wurden der Polizei drei Diebstähle von Geldbörsen mitgeteilt. Zwei Tathandlungen wurden in Supermärkten in Sondershausen am 28.05.2021 im Zeitraum von 10:00 bis 10:45 Uhr beziehungsweise 15:00 bis 15:30 Uhr begangen. Hier wurde je einer Frau ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Jackentasche entwendet. Ungefähr eine Stunde später zwischen 16:00 und 16:30 Uhr ereignete sich ein gleichartiger Vorfall in einem Supermarkt in Bad Frankenhausen. Auch hier wurde einer Frau die Geldbörse mit Inhalt entwendet. Später wurden Teile des Beutegutes aus beiden Handlungen an der Auffahrt zur A71 bei Sangerhausen aufgefunden. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche weitere, bislang nicht bekannte Geschädigte sich zu melden. Es wird geprüft, ob es sich möglicherweise um überörtlich agierende Täter handelt.

