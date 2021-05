Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drogendealer in Untersuchungshaft

Schönstedt (ots)

Wegen des Verdachtes des Unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffe sitzt seit Freitag ein 58-jähriger Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Untersuchungshaft. Polizisten durchsuchten am Donnerstag sein Grundstück und Wohnhaus. Sie fanden eine nicht geringe Menge verschiedener Drogen, Bargeld und zwei Waffen. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen stellte gegen den Mann einen Haftantrag. Ein Richter schickte den Mann am Freitagvormittag in die Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mühlhausen gegen den Tatverdächtigen sind damit nicht abgeschlossen, sie laufen weiter.

