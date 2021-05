Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unvollständiges Pedelec gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Blumenstraße klauten am Donnerstag Unbekannte ein Pedelec. Zumindest Teile eines solchen Rades, denn das Vorderrad ließen die Täter zurück. Der Diebstahl des mit einem Kettenschloss gesicherten schwarzen Bulls ereignete sich zwischen 17 und 18.30 Uhr, vor einem Wohnblock. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Wem sind in der Gegend um die Blumenstraße in diesem Zeitraum Personen aufgefallen, die mit einem unvollständigen Pedelec unterwegs waren? Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

