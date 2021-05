Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zweier Autos, ein Autofahrer verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer musste am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Nordhäuser Straße ins Krankenhaus. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Hyundai in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Audi A 6 zusammengestoßen. Der Fahrer im Audi blieb unverletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr und der Umweltdienst waren im Einsatz, um die Straße zu reinigen. Gegen 22.30 Uhr war die Straße geräumt und wieder frei befahrbar.

